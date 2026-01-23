Sci di fondo | Italia poker di qualificazioni nella team sprint di Goms

Le qualificazioni della team sprint di Goms hanno visto tutte e quattro le coppie italiane qualificarsi per le finali a tecnica libera. La squadra azzurra ha dimostrato una buona preparazione, assicurandosi un posto tra le migliori in vista delle gare che si svolgeranno nel pomeriggio, a partire dalle 14:30, in Svizzera.

Tutte e quattro le accoppiate dell’Italia qualificate. Questo è il responso delle qualificazioni della team sprint di Goms a tecnica libera, dove la squadra azzurra mette insieme, in maniera anche piuttosto comoda, un poker che porterà verso le 14:30, quando prima la finale femminile e poi quella maschile prenderanno il via in terra svizzera. Nella prima metà della qualificazione femminile il miglior tempo è di Laura Gimmler, che porta Germania I a 3’20?25 davanti a Maerta Rosenberg per Svezia II a 53 centesimi e a Sofie Krehl per Germania II a 1?51, stesso ritardo di Karoline Groetting per Norvegia II. 🔗 Leggi su Oasport.it

