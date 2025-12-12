L’Italia si sblocca anche nello sci di fondo! Barp Pellgrino secondi nella team sprint di Davos!

L’Italia si distingue nello sci di fondo a Davos, con Federico Pellegrino ed Elia Barp che ottengono un importante secondo posto nella team sprint a tecnica libera. Un risultato che testimonia il crescente livello delle rispettive prestazioni e il progresso dello sci di fondo italiano a livello internazionale.

Federico Pellegrino ed Elia Barp, cioè Italia 1 in questa circostanza, conquistano la seconda posizione nella team sprint a tecnica libera di Davos. In Svizzera, arriva il primo podio stagionale per il nostro Paese in una competizione di Coppa del Mondo, grazie a una grande rimonta nell’ultimo giro da parte di Chicco, capace di un numero notevole di cui si discorrerà in grado di portare al podio. Vittoria, inevitabile, per la Norvegia, con Erik Valnes e (soprattutto) Johannes Hoesflot Klaebo che vincono in 14’00?95. Non c’è che dire: quella odierna è la team sprint delle cadute. Nelle primissime fasi, nella curva che precede la zona del cambio, è Barp a cadere; un paio di minuti dopo va a fargli compagnia Anger, ma per l’uno come per l’altro non si dimezzano le speranze di podio. Oasport.it

