sci alpino la coppa del mondo ritorna a spindleruv mlyn la giovane italia punta tutto su della mea

La Coppa del Mondo di sci alpino torna a Spindleruv Mlyn dopo tre anni, offrendo un’occasione importante per le atlete di affrontare le discipline tecniche, tra gigante e slalom. La squadra italiana si affida alla giovane Della Mea, che punta a confermare la propria crescita in una tappa che rappresenta un momento significativo del circuito femminile.

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa ritorno a Spindleruv Mlyn a tre anni dall’ultima gara. In Cechia va in scena un fine settimana dedicato completamente alle specialità tecniche, con in programma un gigante ed uno slalom. Riflettori puntati sul duello a distanza tra Mikaela Shiffrin e Camille Rast, con l’americana che guida la generale con 140 punti di vantaggio sulla svizzera, determinata a riaprire la corsa alla sfera di cristallo. Rast può guardare con fiducia soprattutto al gigante, specialità in cui il suo rendimento è apparso decisamente più continuo rispetto a quello di Shiffrin, che in stagione non è ancora riuscita a salire sul podio tra le porte larghe. 🔗 Leggi su Oasport.it

