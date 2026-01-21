L’Italia torna in campo a Spindleruv Mlyn per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026. La squadra azzurra ha già ottenuto risultati significativi, tra cui un successo e un secondo posto di Denise Karbon. La tappa ceca rappresenta un importante momento di continuità per gli atleti italiani in questa stagione, consolidando la presenza del Paese nel circuito internazionale.

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026 saluta l’Italia e si trasferisce in Repubblica Ceca per la trasferta di Spindleruv Mlyn. Sulla pista denominata “?erná Svatý Petr” andranno in scena due prove tecniche, un gigante e uno slalom. Si andrà in azione in una località che ha ospitato solo in alcune occasioni la Coppa del Mondo con l’Italia che, tuttavia, può vantare qualche risultato importante. L’esordio della pista denominata “?erná Svatý Petr” in Coppa del Mondo avviene il 5 gennaio 2008 ed è subito successo per l’Italia. Denise Karbon, infatti, centra il successo nel gigante precedendo la finlandese Tanja Poutiainen e l’austriaca Elisabeth Goergl. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, i precedenti dell’Italia a Spindleruv Mlyn. Un successo e un secondo posto per Denise Karbon

Quando le prossime gare di sci alpino? Kronplatz infrasettimanale, poi Kitzbuehel e Spindleruv Mlyn

Coppa del Mondo sci alpino Spindleruv Mlyn 2026: programma, orari, tv, streaming. Tornano le discipline tecniche

