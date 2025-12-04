Scherma | otto sciabolatrici raggiungono Battiston nel tabellone principale al Grand Prix di Orleans
Saranno complessivamente nove le azzurre che prenderanno parte al tabellone principale per il Grand Prix 2025-2026 di sciabola, evento in scena questo fine settimana sulla pedana di Orleans, in Francia. Nella giornata di oggi, giovedì’ 4 dicembre, ben otto portacolori hanno staccato il pass per la prova che conta, raggiungendo così Michela Battiston, già dentro in virtù del ranking. Inizio subito positivo per Mariella Viale, Chiara Mormile, Martina Criscio e Michela Landi, abili ad archiviare velocemente la pratica accedendo alla fase successiva grazie al buon rendimento avuto durante la fase a gironi. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
| 10-15 Novembre 2025. Raccolta di alcuni articoli che raccontano i buoni risultati conseguiti dal settore U14 alla 1° Prova Nazionale 2025/26. Buona lettura! #scherma #sport #passione #montichiari #brescia #osi - facebook.com Vai su Facebook
Europei scherma, bronzo Italia con spadisti e sciabolatrici - Arrivano due bronzi per l'Italia della scherna nella penultima giornata di gare agli Europei di Genova. Da notizie.tiscali.it