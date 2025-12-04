Scherma | otto sciabolatrici raggiungono Battiston nel tabellone principale al Grand Prix di Orleans

Oasport.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Saranno complessivamente nove le azzurre che prenderanno parte al tabellone principale per il Grand Prix 2025-2026 di sciabola, evento in scena questo fine settimana sulla pedana di Orleans, in Francia. Nella giornata di oggi, giovedì’ 4 dicembre, ben otto portacolori hanno staccato il pass per la prova che conta, raggiungendo così Michela Battiston, già dentro in virtù del ranking.   Inizio subito positivo per Mariella Viale, Chiara Mormile, Martina Criscio   e Michela Landi, abili ad archiviare velocemente la pratica accedendo alla fase successiva grazie al buon rendimento avuto durante la fase a gironi. 🔗 Leggi su Oasport.it

scherma otto sciabolatrici raggiungono battiston nel tabellone principale al grand prix di orleans

© Oasport.it - Scherma: otto sciabolatrici raggiungono Battiston nel tabellone principale al Grand Prix di Orleans

Leggi anche questi approfondimenti

Europei scherma, bronzo Italia con spadisti e sciabolatrici - Arrivano due bronzi per l'Italia della scherna nella penultima giornata di gare agli Europei di Genova. Da notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Scherma Otto Sciabolatrici Raggiungono