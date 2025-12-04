Saranno complessivamente nove le azzurre che prenderanno parte al tabellone principale per il Grand Prix 2025-2026 di sciabola, evento in scena questo fine settimana sulla pedana di Orleans, in Francia. Nella giornata di oggi, giovedì’ 4 dicembre, ben otto portacolori hanno staccato il pass per la prova che conta, raggiungendo così Michela Battiston, già dentro in virtù del ranking. Inizio subito positivo per Mariella Viale, Chiara Mormile, Martina Criscio e Michela Landi, abili ad archiviare velocemente la pratica accedendo alla fase successiva grazie al buon rendimento avuto durante la fase a gironi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma: otto sciabolatrici raggiungono Battiston nel tabellone principale al Grand Prix di Orleans