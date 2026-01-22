Paolo Mendico suicida a 14 anni tre giorni di sospensione alla dirigente della scuola di Fondi

L’Istituto Pacinotti di Fondi ha sospeso la dirigente scolastica per tre giorni in seguito al suicidio di un alunno di 14 anni, Paolo Mendico. La sospensione conclude un procedimento avviato dopo la tragedia, avvenuta il giorno prima dell’avvio delle lezioni. Questo episodio ha suscitato riflessioni sulla gestione delle problematiche giovanili nelle scuole e sull’importanza di interventi di supporto e prevenzione.

(Adnkronos) – La dirigente scolastica dell'Istituto Pacinotti di Fondi ha ricevuto la disciplinare di tre giorni di sospensione dal servizio a conclusione del procedimento avviato nei suoi confronti dopo il suicidio di un alunno della sua scuola, il giovane Paolo Mendico, avvenuto il giorno precedente all'inizio delle lezioni. Lo rende noto la Flc Cgil. "Un esito che dimostra quanto fosse fondato il nostro timore di una gestione sbagliata dell'intera vicenda da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito che ha preferito concentrare l'attenzione sulla ricerca a tutti i costi di un colpevole, per dimostrare di saperlo trovare e di saperlo punire, mentre sono ancora in corso indagini penali per accertare eventuali responsabilità", dichiara Roberta Fanfarillo, responsabile nazionale dei dirigenti scolastici Flc Cgil.

