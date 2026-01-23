scandiano un anno e mezzo in casa lavoro per 33enne violento

A Scandiano, un uomo di 33 anni, già sottoposto alla misura della libertà vigilata, è stato coinvolto in un episodio che conferma le difficoltà nel contenere comportamenti violenti. La situazione evidenzia la complessità delle misure di sicurezza e la necessità di interventi adeguati per garantire la sicurezza pubblica.

Scandiano (Reggio Emilia), 23 gennaio 2026 – Non è stata sufficiente la misura della libertà vigilata a contenere l'indole violenta di un 33enne domiciliato a Scandiano. Per l'uomo, protagonista di una escalation di reati e atteggiamenti aggressivi, si sono aperte le porte di una Casa Lavoro. I carabinieri hanno eseguito la misura di sicurezza personale detentiva disposta dalla Procura reggiana. La vicenda nasce nel settembre dello scorso anno. Il 33enne, appena scarcerato dopo aver espiato una pena per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento, non ha tardato a manifestare nuovamente la propria pericolosità, nonostante la libertà vigilata.

L'arresto dei fratelli irreperibili da un anno e mezzo: le immagini dell'irruzione in casaDopo un'accurata indagine, sono stati arrestati i fratelli irreperibili da oltre un anno e mezzo, coinvolti in un episodio di rapina ai danni di due anziane.

