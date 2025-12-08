Un anno e mezzo dopo stessi rifiuti Una discarica sotto casa a Torrette

Ilrestodelcarlino.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ passato un anno e mezzo e la discarica di rifiuti fatta di lattine, bottiglie di plastica, vetri rotti, ferri arrugginiti, scarti edili e persino un materasso che fa da giaciglio a qualche senzatetto sono ancora lì, sotto le abitazioni dei residenti di Torrette. Un abitante che aveva chiamato il Carlino ad agosto del 2024 ha ricontattato il giornale perché la situazione non è mutata. "E’ stata tolta solo una impalcatura – spiega Maurizio Bortone – il resto è tutto lì ed è uno schifo perché nessuno se ne vuole occupare. Siamo costretti a convivere con la discarica sotto le nostre finestre. C’è una bombola del gas e anche due tronconi in amianto di una vecchia canna fumaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

un anno e mezzo dopo stessi rifiuti una discarica sotto casa a torrette

© Ilrestodelcarlino.it - Un anno e mezzo dopo, stessi rifiuti. Una discarica sotto casa a Torrette

Leggi anche questi approfondimenti

Un anno e mezzo di attesa per un posto in Rsa, dentro il dramma delle famiglie brianzole: costi e tempi

Lavori sulla Siena-Grosseto, il ministro Salvini promette: “La fine tra un anno e mezzo”

Rimpasto a Fiorenzuola, Bertolini (FdI): «Sgomenti dei cambiamenti ad un anno e mezzo dalle elezioni»

anno mezzo dopo stessiUn anno e mezzo dopo, stessi rifiuti. Una discarica sotto casa a Torrette - Uno dei residenti torna a lanciare un appello al Carlino: "Hanno tolto solo un’impalcatura, il resto è rimasto. ilrestodelcarlino.it scrive

anno mezzo dopo stessiFrezza torna sul ring a 45 anni: «Sto bene voglio combattere» - Il pavese va in Germania, nel giugno 2024 l’ultimo match «Non mi fermerò qui, sogno un titolo internazionale» ... Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it

anno mezzo dopo stessiBesta, un anno e mezzo dopo gli scontri al Don Bosco: altri anarchici sotto inchiesta - Il terzo filone d’indagine per le tensioni relative alla realizzazione, poi bloccata, della nuova scuola. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Anno Mezzo Dopo Stessi