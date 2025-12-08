E’ passato un anno e mezzo e la discarica di rifiuti fatta di lattine, bottiglie di plastica, vetri rotti, ferri arrugginiti, scarti edili e persino un materasso che fa da giaciglio a qualche senzatetto sono ancora lì, sotto le abitazioni dei residenti di Torrette. Un abitante che aveva chiamato il Carlino ad agosto del 2024 ha ricontattato il giornale perché la situazione non è mutata. "E’ stata tolta solo una impalcatura – spiega Maurizio Bortone – il resto è tutto lì ed è uno schifo perché nessuno se ne vuole occupare. Siamo costretti a convivere con la discarica sotto le nostre finestre. C’è una bombola del gas e anche due tronconi in amianto di una vecchia canna fumaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un anno e mezzo dopo, stessi rifiuti. Una discarica sotto casa a Torrette