L' arresto dei fratelli irreperibili da un anno e mezzo | le immagini dell' irruzione in casa
Dopo un'accurata indagine, sono stati arrestati i fratelli irreperibili da oltre un anno e mezzo, coinvolti in un episodio di rapina ai danni di due anziane. Le autorità hanno diffuso le immagini dell’irruzione nella loro abitazione, evidenziando i dettagli dell’intervento. L’arresto conclude un lungo periodo di ricerca, contribuendo alla sicurezza della comunità e alla giustizia.
"Rapinarono, cercando di soffocarle, due anziane": arrestati fratello e sorella irreperibili da un anno e mezzo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
