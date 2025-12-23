L' arresto dei fratelli irreperibili da un anno e mezzo | le immagini dell' irruzione in casa

Dopo un'accurata indagine, sono stati arrestati i fratelli irreperibili da oltre un anno e mezzo, coinvolti in un episodio di rapina ai danni di due anziane. Le autorità hanno diffuso le immagini dell’irruzione nella loro abitazione, evidenziando i dettagli dell’intervento. L’arresto conclude un lungo periodo di ricerca, contribuendo alla sicurezza della comunità e alla giustizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.