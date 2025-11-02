Aumentano i casi di scabbia in Piemonte | 925 casi in provincia e 450 segnalati a Torino in appena dodici mesi

Due casi all'ospedale di Settimo Torinese ad agosto, quattordici casi accertati all'interno di una casa di riposo di Rivarolo Canavese appena il 22 ottobre scorso. A fare il punto della situazione sui casi di scabbia, in Piemonte, è Seremi, il servizio di riferimento regionale di epidemiologia. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

