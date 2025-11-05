Due casi di scabbia al liceo Marconi la Asl | Episodi isolati

Ilpescara.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due casi di scabbia al liceo Marconi di Pescara. Sono stati registrati nei giorni scorsi in due classi, situate in plessi diversi dell'istituto. La vicenda è seguita dalla Asl, che parla di "casi isolati" e sottolinea che sono state "adottate le misure di prevenzione previste".In particolare. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

