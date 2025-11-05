Due casi di scabbia al liceo Marconi la Asl | Episodi isolati

Due casi di scabbia al liceo Marconi di Pescara. Sono stati registrati nei giorni scorsi in due classi, situate in plessi diversi dell'istituto. La vicenda è seguita dalla Asl, che parla di "casi isolati" e sottolinea che sono state "adottate le misure di prevenzione previste".In particolare. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Il livello di allarme è stato raggiunto da qualche giorno: nelle ultime settimane c’è stato un aumento preoccupante dei casi di scabbia nelle case di riposo genovesi, tanto che la Asl 3 è stata mobilitata e il direttore di Igiene Giacomo Zappa ha chiesto agli ispett - facebook.com Vai su Facebook

Aumentano i casi di scabbia in Piemonte: 925 casi in provincia e 450 segnalati a Torino in appena dodici mesi - X Vai su X

Scabbia: chiuse due scuole. Sono un asilo e una materna. Stop completo fino a venerdì - La mossa richiesta dalla necessità di una disinfestazione a fondo di tutti i locali. Riporta msn.com

Due nuovi casi di scabbia in una scuola di Roma. In città e in provincia aumentano le segnalazioni - Sono diversi nella Capitale gli istituti che, dall'inizio dell'anno scolastico, hanno inviato alle famiglie comunicazioni in merito a uno o più casi di infezione ... Scrive romatoday.it

Nuovi casi di scabbia nelle scuole di Roma e provincia: le ultime segnalazioni - Si tratta di un’infestazione parassitaria dovuta a un acaro, che provoca prurito intenso ed eruzioni cutanee ... Secondo romatoday.it