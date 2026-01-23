A Sant’Angelo Lodigiano, un veicolo parcheggiato è stato trovato in fiamme poco tempo dopo essere stato lasciato. Fortunatamente, non si registrano feriti. Le cause dell’incendio rimangono ancora da chiarire, e le autorità stanno conducendo le indagini per stabilire l’origine del fatto.

Sant'Angelo Lodigiano (Lodi), 23 gennaio 2026 – Parcheggia l'auto e poco dopo la trova avvolta dalle fiamme. Paura a Sant'Angelo Lodigiano, in via Polli e Daccò. Questa mattina 23 gennaio 2026, alle 4.30, il conducente di una Citroen l'ha parcheggiata nell'area privata dei palazzi, vicino ai box e si è allontanato. Per cause da accertare, però, in breve tempo, la sua utilitaria è stata trovata lambita dal fuoco. Massimo Bossetti, intervista shock: “Vorrei incontrare i genitori di Yara, capirebbero che non sono l’assassino di loro figlia” L’allarme è rientrato velocemente. Alcuni passanti hanno notato il fumo e le fiamme dando così l' allarme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sant’Angelo Lodigiano, parcheggia l’auto e poco dopo la ritrova in fiamme: nessun ferito ma è mistero sulle cause

Fiamme nella notte a Sant’Angelo Lodigiano: quattro auto distrutte, giallo sulle causeNella notte tra 12 e 13 gennaio 2026, un incendio ha interessato via Professor Dr.

Fiamme e fumo, ma nessun ferito. Indagine sulle cause dell’incendioNell'altra sera, un incendio si è sviluppato in un appartamento di via Nenni a Pozzo d’Adda, provocando fumo e paura tra i residenti.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Sant’Angelo Lodigiano, parcheggia l’auto e poco dopo la ritrova in fiamme: nessun ferito ma è mistero sulle cause.

Fiamme nella notte a Sant’Angelo Lodigiano: quattro auto distrutte, giallo sulle causeIncendio in via Forlani: indagini in corso, nessuna pista esclusa, compresa quella dolosa. L’allarme è scattato all’una, quando una densa colonna di fumo ha attirato l’attenzione dei residenti, svegli ... msn.com

Distrutte dalle fiamme quattro vetture parcheggiate. Non si esclude la pista dolosaSant’Angelo Lodigiano, l’incendio poco dopo l’una di notte. Residenti svegliati dall’odore di bruciato. Il sindaco: zona tranquilla. msn.com

Cinema Teatro Sant'Angelo created an event. - facebook.com facebook