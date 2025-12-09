Fiamme e fumo ma nessun ferito Indagine sulle cause dell’incendio

Nell'altra sera, un incendio si è sviluppato in un appartamento di via Nenni a Pozzo d’Adda, provocando fumo e paura tra i residenti. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito e le strutture coinvolte sono state dichiarate agibili dopo le operazioni di spegnimento. L’indagine sulle cause del rogo è ancora in corso.

Fiamme e fumo in un appartamento, soccorsi e paura l’altra sera in via Nenni a Pozzo d’Adda. Il bilancio del rogo, divampato al terzo ed ultimo piano di un condominio a pomeriggio inoltrato, è fortunatamente meno pesante di quanto in un primo momento si sarebbe potuto ipotizzare: nessun ferito, nessun danno strutturale al condominio e agli appartamenti, tutti, al termine di lunghe ore di lavoro dei vigili del fuoco, dichiarati infine agibili. Le famiglie residenti nella palazzina sono state evacuate in via cautelativa durante spegnimento e operazioni di messa in sicurezza, ma hanno fatto rientro in casa qualche ora dopo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fiamme e fumo, ma nessun ferito. Indagine sulle cause dell’incendio

News recenti che potrebbero piacerti

LA TRAGEDIA | In pochi attimi le fiamme e il denso fumo hanno invaso la camera al piano superiore della palazzina, mettendo in allarme gli altri ospiti che hanno dato l’allarme - facebook.com Vai su Facebook

In mezzo al fumo, verso le fiamme. #vigilidelfuoco #soccorsiquotidiani Vai su X

Fiamme e fumo, ma nessun ferito. Indagine sulle cause dell’incendio - Il rogo, in un appartamento con finestre e balconi all’ultimo piano sotto il tetto, si era scatenato poco prima, per cause ancora in corso di accertamento. Segnala msn.com