Revisione del curriculum scolastico nel Regno Unito | più spazio alla musica e alle arti grazie anche all’impegno di Ed Sheeran

Orizzontescuola.it | 5 nov 2025

Nel Regno Unito è in corso una revisione del curriculum scolastico nazionale che amplia la gamma delle materie proposte, includendo in misura maggiore discipline creative come la musica e le arti visive. Tra i sostenitori delle modifiche figura Ed Sheeran, che ha accolto positivamente il cambiamento e lo ha definito “un segnale di speranza” per le generazioni future. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

