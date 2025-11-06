Il ministro del Turismo Daniela Santanchè e il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara hanno presentato la prima Giornata Nazionale degli Abiti Storici, istituzionalizzata con la legge 592025, intervenendo a una conferenza stampa che ha formalizzato un importante passo verso la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico italiano. L’evento, tenutosi a Roma presso il Museo delle Civiltà, ha messo in luce l’11 Novembre – data dedicata alla nuova ricorrenza – non tanto come mera celebrazione dell’abito storico quanto nei termini di un vero e proprio viaggio, scandito da storie, tradizioni, artigianato e identità culturale, attraverso l’Italia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Turismo, Valditara e Santanché celebrano la prima Giornata nazionale degli abiti storici (foto gallery)