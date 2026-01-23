Sanremo l’annuncio inaspettato di Carlo Conti | Al posto mio…

Nel contesto del Festival di Sanremo 2027, si sono diffuse voci riguardo al possibile ritorno di Carlo Conti come conduttore. Dopo le recenti dichiarazioni e l’annuncio inaspettato, l’interrogativo principale riguarda se il conduttore toscano continuerà a guidare l’evento o se la sua presenza sarà limitata. La discussione si concentra sulle future scelte di conduzione e sul ruolo di Conti nel panorama della kermesse italiana.

Carlo Conti tornerà davvero sul palco dell'Ariston anche nel 2027 oppure la sua avventura alla guida del Festival di Sanremo è destinata a concludersi prima? È questa una delle domande che circolano con maggiore insistenza attorno alla kermesse canora più famosa d'Italia, soprattutto dopo il ritorno del conduttore toscano al timone del Festival, avvenuto dopo le edizioni di grande successo firmate da Amadeus e Fiorello. Un interrogativo alimentato anche dal fatto che il contratto di Conti prevede una durata biennale e che, salvo sorprese, dovrebbe esaurirsi con la conclusione di Sanremo 2026. A riaccendere il dibattito è stato lo stesso Carlo Conti, intervenuto come ospite nel podcast 'Pezzi- Dentro la musica'.

