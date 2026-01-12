Sanremo 2026 Laura Pausini co-conduttrice per tutte le serate | Il Festival è il mio destino la mia paura L' annuncio di Carlo Conti

Il Festival di Sanremo 2026 vedrà Laura Pausini come co-conduttrice per tutte le serate, come annunciato da Carlo Conti. La cantante ha condiviso emozioni e riflessioni sul suo ruolo, confermando la sua presenza al grande evento musicale. L’annuncio, atteso dai fan e dagli addetti ai lavori, rappresenta un momento importante per il festival e per la carriera di Pausini.

Il nome circolava già nei corridoi, ma l?annuncio ha sorpreso tutti. Lunedì 12 gennaio 2026, Carlo Conti ha svelato al Tg1 delle 20 che Laura Pausini sarà la co-conduttrice per tutte le cinque serate del Festival di Sanremo 2026.

