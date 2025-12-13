Primario arrestato e sanità nel Lazio Cgil | Pochi controlli per carenza di personale così cresce il privato
L'arresto del primario Roberto Palumbo mette in luce criticità profonde nel sistema sanitario del Lazio. Secondo la Fp Cgil, la carenza di personale e i controlli insufficienti favoriscono l'espansione del settore privato, evidenziando problemi strutturali che richiedono interventi urgenti per garantire trasparenza e qualità delle prestazioni sanitarie.
