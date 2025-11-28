Pantalica in inverno | escursione guidata adatta a tutti tra storia e natura
I passi esperti della guida naturalistica Antonio Di Grazia, vi accompagneranno luogo un percorso ad anello che vi svelerà le attrattive naturalistiche, archeologiche e del recente passato di Pantalica.L’itinerario si svilupperà tra le valli del torrente Calcinara e del fiume Anapo, scrigni che. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
