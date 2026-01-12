Il Carnevale del re | escursione in maschera tra natura storia e astronomia nel bosco di Ficuzza

Il Carnevale del re, in programma sabato 7 febbraio 2026 nel Bosco di Ficuzza, offre un’opportunità per scoprire la natura, la storia e l’astronomia attraverso un’escursione in maschera. L’evento invita adulti, famiglie e bambini a vivere una giornata di esplorazione, immersi in un ambiente naturale ricco di fascino e di significato, in un contesto pensato per favorire la scoperta e la condivisione.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.