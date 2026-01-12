Il Carnevale del re | escursione in maschera tra natura storia e astronomia nel bosco di Ficuzza
Il Carnevale del re, in programma sabato 7 febbraio 2026 nel Bosco di Ficuzza, offre un’opportunità per scoprire la natura, la storia e l’astronomia attraverso un’escursione in maschera. L’evento invita adulti, famiglie e bambini a vivere una giornata di esplorazione, immersi in un ambiente naturale ricco di fascino e di significato, in un contesto pensato per favorire la scoperta e la condivisione.
Sabato 7 febbraio 2026 il Bosco di Ficuzza si trasformerà in un regno incantato, pronto ad accogliere adulti, famiglie e bambini per una giornata speciale all’insegna della magia, della scoperta e del camminare insieme.Nel cuore del bosco, sotto il cielo limpido dell’inverno siciliano, i sentieri. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Pantalica in inverno: escursione guidata adatta a tutti, tra storia e natura
Leggi anche: Sole, natura e sapori a torre Artale: laboratori in natura e astronomia
Sfilate, maschere e spettacoli: Carnevale in Bergamasca - Sfilate, feste e spettacoli: sono numerose le iniziative organizzate in Bergamasca per festeggiare il Carnevale. bergamonews.it
Siamo spiacenti ma visto le condizioni del meteo di domani l'escursione che si doveva tenere ad Alfedena con la guida ambientale escursionistica Claudia Di Sanza è annullata Abbiamo pensato di rinviarla e abbiamo scelto il periodo di carnevale...la data no - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.