A San Cesareo, due persone sono state arrestate dopo aver tentato di utilizzare un sistema fraudolento ai distributori di carburante, noto come il

Pensavano di aver trovato il metodo infallibile per fare il pieno a costo zero, ma il loro piano è saltato all'alba grazie all'intervento dei Carabinieri. Due uomini sono stati arrestati in flagranza sulla via Maremmana, nei pressi del casello autostradale di San Cesareo nel sud della provincia.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

San Cesareo. Rubano carburante da un distributore di benzina. I Carabinieri arrestano due cittadini italiani per furto aggravatoA San Cesareo, i Carabinieri hanno arrestato due cittadini italiani sorpresi a rubare carburante da un distributore di benzina.

Truffavano anziani con il trucco del finto carabinieri: 21 arresti a Milano. Coinvolto anche un poliziottoA Milano, un'organizzazione criminale specializzata in truffe agli anziani con il metodo del finto carabiniere è stata sgominata con 21 arresti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: San Cesareo, raid ai distributori con il trucco della calamita: due arresti.

Motori La scuderia reggiana brilla nel raid grazie all’esperto Cesare Zacchetti - facebook.com facebook