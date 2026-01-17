Spengono l’incendio di un’auto e salvano gli occupanti | encomio per tre volontari della Protezione Civile

Tempo di lettura: 2 minuti Spengono l'incendio di un'auto e mettono in sicurezza sia gli occupanti della vettura che tutta l'area: lettera di Encomio Speciale per tre volontari della Protezione Civile di Acerra. Con una cerimonia che si è tenuta questa mattina in Municipio in presenza dell'assessore al ramo Francesca La Montagna e del Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Acerra Salvatore Picardi, il sindaco Tito d'Errico ha consegnato una Lettera di Encomio Speciale ai volontari del GCVPC Giovanni Rollo (vicecoordinatore del Gruppo), Antonietta Sapio e Giovanni Terracciano.

