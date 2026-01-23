Sala consiliare all’avanguardia I lavori inizieranno a metà febbraio

A metà febbraio prenderanno il via i lavori di riqualificazione della sala consiliare del Comune, situata sul porto. L’intervento mira a modernizzare lo spazio destinato alle riunioni del consiglio comunale e agli incontri dei funzionari, migliorando le condizioni di utilizzo e l’efficienza degli organi istituzionali. L’intervento si inserisce in un percorso di valorizzazione degli spazi pubblici della città, garantendo funzionalità e comfort.

La sala consiliare del Comune sarà riqualificata. Nella prima metà di febbraio inizieranno i lavori di ammodernamento dello spazio affacciato sul porto, dove si riunisce il parlamentino della città e si tengono importanti riunioni dei funzionari comunali e anche di altri enti. La sala consiliare ha un suo fascino, tuttavia deve essere svecchiata. L’obiettivo dell’Amministrazione e dei tecnici ai quali è stato affidato l’incarico, è rendere questo luogo così importante per il lavoro degli amministratori, più moderno e all’avanguardia. Al momento la sala è dotata di microfoni personali per ogni consigliere, un impianto di amplificazione, proiettore e telecamere che permettono la visione in diretta streaming di tutte le sedute. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

