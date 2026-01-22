Lavori di ammodernamento della sala consiliare i consiglieri potranno partecipare anche a distanza
A partire dalla prima metà di febbraio, prenderanno il via i lavori di ammodernamento della sala consiliare del Comune di Cesenatico. L’intervento consentirà ai consiglieri di partecipare anche da remoto, migliorando la funzionalità e l’efficienza degli incontri istituzionali. Questo intervento rappresenta un passo importante verso un’amministrazione più moderna e aggiornata, mantenendo al contempo il rispetto per la funzione istituzionale della sala.
Nella prima metà di febbraio cominceranno i lavori di ammodernamento della sala consiliare del Comune di Cesenatico che renderanno questo luogo così importante per il lavoro dell'amministrazione ancora più moderno e all'avanguardia. Al momento la sala è dotata di microfoni personali per ogni.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
