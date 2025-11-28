Palazzo degli Anziani al breve via ai lavori nella Sala Consiliare

Anconatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Dopo il sisma del 9 novembre 2022, la Sala Consiliare di Palazzo degli Anziani tornerà finalmente a nuova vita. La Giunta comunale ha approvato ieri mattina, giovedì 27 novembre, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini, il progetto esecutivo del primo stralcio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Palazzo degli Anziani, via libera ai lavori - A Palazzo degli Anziani via libera ai lavori per sistemare la Sala Consiglio, ma solo per il primo stralcio. Segnala ilrestodelcarlino.it

palazzo anziani breve viaPalazzo Anziani ad Ancona, ok della giunta per il ripristino - Approvato oggi dalla giunta comunale di Ancona, su proposta dell'assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini, il progetto esecutivo del primo stralcio funzionale, che punta a restituire sicurezza, ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Palazzo Anziani Breve Via