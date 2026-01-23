saelemaekers recuperato per roma milan e occhio alla sorpresa ricci

Per la sfida Roma-Milan di domenica sera, Saelemaekers è tornato disponibile dopo l'infortunio, offrendo una possibile soluzione nel reparto offensivo dei rossoneri. Contemporaneamente, resta da monitorare la condizione di Ricci, che potrebbe rappresentare una sorpresa in formazione. La partita si preannuncia equilibrata, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo con le proprie carte migliori.

Roma-Milan, i rossoneri si preparano per una partita molto importante: i giallorossi di Gasperini sono al momento quarti in campionato. Sfida fondamentale per la lotta ai primi quattro posti in Serie A che garantiscono un posto nella prossima Champions League, competizione dove il Diavolo vuole tornare subito dopo l'assenza in questa stagione. Allenamenti a Milanello a due giorni dalla partita dello stadio Olimpico. Arrivano importanti novità sulla probabile formazione del Milan. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione Alexis Saelemaekers si è allenato in gruppo e sarebbe recuperato per Roma-Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, ansia Saelemaekers verso Roma: è in dubbioIn vista della sfida contro la Roma, il Milan affronta l’incertezza legata a Saelemaekers, il cui stato di forma è in dubbio.

