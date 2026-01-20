In vista della sfida contro la Roma, il Milan affronta l’incertezza legata a Saelemaekers, il cui stato di forma è in dubbio. Dopo la vittoria sul Lecce, i rossoneri si preparano a un ciclo di trasferte cruciali, con l’obiettivo di mantenere alta la posizione in classifica. La partita dell’Olimpico rappresenta un importante banco di prova in un momento chiave della stagione.

Allarme in casa Milan alla vigilia del primo snodo del calendario. Dopo il successo sul Lecce, i rossoneri si preparano a un trittico di trasferte decisive, a partire dalla sfida dell’Olimpico contro la Roma di Gian Piero Gasperini. Proprio in vista del big match di domenica sera, Alexis Saelemaekers è in dubbio. Il belga ha accusato un fastidio all’adduttore e le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno dallo staff medico. Nessuna decisione definitiva, ma l’apprensione cresce: si tratta di uno degli uomini chiave nello scacchiere di Massimiliano Allegri. La settimana è appena iniziata, il verdetto arriverà solo a ridosso della partita. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, ansia Saelemaekers verso Roma: è in dubbio

