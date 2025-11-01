Siamo ad una nuova vigilia di campionato per la Roma, e questa volta la sfida all’orizzonte è di quelle che possono dare un segnale a tutto l’ambiente. Giallorossi a San Siro contro un Milan che insegue e non vuole staccarsi dalla coppia in vetta alla classifica, una gara che promette fuoco e fiamme nella quale servirà la miglior versione della squadra per uscire con un risultato positivo. I dubbi della vigilia imperversano, da un Gasperini che pensa a Cristante ancora trequartista ad un Allegri che deve fare i conti con un’infermeria che, nelle ultime ore, gli ha regalato sia gioie che dolori. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Il Milan pensa alla Roma, Leao è recuperato: le sensazioni per Gimenez e Tomori