Sabrina Ferilli virale con Scescilia e lo sceneggiatore di A testa alta confessa | Mi chiamò Potevi scegliere nome più semplice

Il personaggio di Scescilia, protagonista del tormentone televisivo del 2026, ha conquistato social e pubblico. Dietro questo successo si cela una curiosa aneddoto: lo sceneggiatore di A testa alta ha rivelato di aver ricevuto una telefonata da Sabrina Ferilli, che gli ha suggerito il nome. Un episodio che evidenzia come anche dettagli apparentemente semplici possano influenzare un fenomeno culturale di grande risonanza.

Il tormentone televisivo del 2026 ha un nome preciso: Scescilia. E dietro al fenomeno virale che ha conquistato social network e ascolti televisivi c’è una storia inaspettata che coinvolge direttamente Sabrina Ferilli e lo sceneggiatore della fiction A testa alta – Il coraggio di una donna. Mizio Curcio, autore della serie trasmessa su Canale 5, ha rivelato il retroscena sulla nascita del tormentone. Devo dire la verità, è colpa mia. Quando ho scelto il nome Cecilia per il personaggio della sorella della protagonista, Sabrina Ferilli mi ha chiamato dicendo: potevi scegliere un nome un po’ più semplice. 🔗 Leggi su Cultweb.it

