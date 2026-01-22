Il caso “Scescilia” ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, diventando un fenomeno virale grazie a un tormentone che ha coinvolto anche i social. La fiction “A testa alta”, con Sabrina Ferilli, si è conclusa ieri su Canale 5 con ottimi ascolti, confermando l’interesse verso storie di coraggio e determinazione. Il retroscena svelato dall’autore offre uno sguardo approfondito su questa popolare produzione televisiva.

A testa alta – il coraggio di una donna si è conclusa ieri su Canale 5 con ottimi ascolti – 4.034.000 telespettatori e il 28,2% di share – ma la fiction con Sabrina Ferilli è stata celebrata sui social per il tormentone di Scescilia e per altri meme sull’attrice. al telefono un deepfake della vicepreside creato da SCESCILIA che l’aspetta a casa mentre il sindaco porta il ghiaccio col vino #ATestaAlta pic.twitter.comJPfo0XfflJ — TotalmenteTrash? (@TotallytvTrash) January 21, 2026 “Scescilia”, per chi non avesse seguito il tormentone online, è la pronuncia romanesca attribuita alla Ferilli del nome di uno dei personaggi della fiction, interpretato da Gioia Spaziani, che ovviamente si chiama Cecilia. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

A testa alta, il caso "Scescilia": lo sceneggiatore svela il retroscena sul tormentone virale

“Il tormentone di Sabrina Ferilli ‘Scescilia’? Colpa mia. Mi ha chiamato dicendo: potevi scegliere un nome più semplice”: parla lo sceneggiatore di “A testa alta”Lo sceneggiatore della fiction “A testa alta” commenta con sincerità il successo della serie, che ha ottenuto ottimi ascolti il 21 gennaio.

