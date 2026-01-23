Ryan Wedding in manette l' ex snowborder olimpico protetto dai narcos

Ryan Wedding, ex snowboarder olimpico canadese, è stato recentemente arrestato dopo una lunga indagine. Ritenuto figura di spicco di un'organizzazione criminale dedita al narcotraffico, l'arresto segna un importante passo nella lotta contro le attività illecite legate al traffico di droga. L'operazione ha coinvolto le forze dell'ordine in un intervento mirato per assicurare alla giustizia una figura di rilievo nel mondo criminale.

Dopo una lunga caccia all'uomo, è stato arrestato Ryan Wedding, ex snowboarder olimpico canadese ritenuto a capo di una delle più pericolose organizzazioni criminali impegnate nel narcotraffico. Il 44enne, sul quale pendeva una ricompensa di 15 milioni di dollari, era stato inserito dall'Fbi nella lista dei dieci latitanti più ricercati al mondo lo scorso marzo 2025. Protetto secondo gli inquirenti dal Cartello di Sinaloa, uno dei maggiori gruppi criminali messicani dediti al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, soprattutto cocaina e metanfetamine, Wedding è finalmente finito dietro le sbarre, come riferito poche ore fa a NBC News da due funzionari delle forze dell'ordine a conoscenza delle indagini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

