Caccia all' ex olimpico Ryan Wedding | chi è il protetto dei narcos ricercato dall' Fbi

Da snowboarder olimpico a criminale latitante inserito nella lista dei 10 Most Wanted dell'FBI: questa la storia di Ryan Wedding, 44enne canadese divenuto da poco uno degli uomini più ricercati al mondo. Stando a quanto riferito dalle autorità, questo personaggio si trova a capo di una pericolosa organizzazione criminale internazionale che si occupa di traffico di cocaina e non si pone alcun problema ad uccidere. Delle foto segnaletiche sono state rese disponibili proprio per consentire una più rapida identificazione. Ma cosa sappiamo di Ryan Wedding? Nato in Canada e appassionato di sport, il 44enne è stato un atleta di fama mondiale in ambito dello snowboard, tanto che ai Giochi Olimpici Invernali di Salt Lake City 2002 ha rappresentato il suo Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

L'olimpionico canadese è diventato il presunto capo del cartello di Sinaloa ancora libero dopo i raid in Messico.

