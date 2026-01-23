Ryan Wedding, ex snowboarder olimpico e ora arrestato, era tra i dieci uomini più ricercati dall’Fbi. A 44 anni, era accusato di aver guidato un'organizzazione dedita all'importazione di circa 60 tonnellate di cocaina all'anno. L’arresto rappresenta un importante passo nella lotta al narcotraffico internazionale.

El Jefe, alla fine, è caduto nella rete: l’FBI ha annunciato l’arresto di Ryan Wedding, 44 anni, il trafficante canadese entrato da poco nella lista dei dieci super ricercati e con una taglia sulla testa di 15 milioni di dollari. Nelle prossime ore avremmo i dettagli su come siano riusciti a individuarlo. Come abbiamo raccontato qualche settimana fa, la vita del super latitante poteva essere diversa. Alle spalle una famiglia normale e tranquilla, buoni studi e molto sport. Nel 2002 partecipa alle Olimpiadi di Salt Lake City, è nel team di snowboard del Canada ma quella è appena una parentesi perché Wedding scivola rapidamente nel traffico di droga. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Arrestato Ryan Wedding, ex snowboarder olimpico e boss del narcotraffico. Era fra i 10 uomini più ricercati dall'Fbi

Leggi anche: Ryan Wedding, l’ex atleta olimpico diventato il ‘nuovo Escobar’: è tra i 10 criminali più ricercati dall’FBI

Leggi anche: Caccia all'ex olimpico Ryan Wedding: chi è il protetto dei narcos ricercato dall'Fbi

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Arrestato Ryan Wedding, ex snowboarder olimpico e boss del narcotraffico. Era fra i 10 uomini più ricercati dall'FbiWedding, 44 anni, era ricercato dall'Fbi con l'accusa di aver gestito un'organizzazione responsabile dell'importazione di circa 60 tonnellate di cocaina all'anno ... corriere.it

Da olimpionico a ricercato dall’Fbi, ecco come l’ex snowboarder Ryan Wedding è diventato il Pablo Escobar canadeseNel 2002 gareggiava nei Giochi invernali di Salt Lake City, ora è a capo di un ingente traffico di cocaina. Il 44enne è accusato anche di aver ordinato numerosi omicidi, tra cui quello di un testimone ... quotidiano.net

La foto della Columbia Heights Public Schools diventata virale, bimbo di 5 anni arrestato dagli agenti dell'Ice: "Come può essere considerato un pericoloso criminale" - facebook.com facebook

Le autorità messicane hanno sequestrato una delle più imponenti collezioni private di motociclette mai viste: non meno di 50 moto da Gran Premio e altre da corsa per un valore di circa 34 milioni di euro, collegate a Ryan James Wedding. Canadese, ex atle x.com