Rutte annuncia l’accordo Usa-Nato sulla Groenlandia ma la Danimarca lo gela | Non è autorizzato a trattare in nome nostro

Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha annunciato un accordo verbale tra Stati Uniti e l’Alleanza sulla Groenlandia, riducendo le tensioni recenti. Tuttavia, la Danimarca ha dichiarato di non aver autorizzato trattative in suo nome, evidenziando le tensioni e le differenze di posizioni tra le parti coinvolte.

Dopo le minacce di annessione della Groenlandia da parte degli Stati Uniti, senza nemmeno escludere l’opzione militare, secondo l’annuncio del segretario generale della Nato, Mark Rutte, nella notte è stato raggiunto un accordo verbale tra Usa e Patto Atlantico che disinnescherebbe le recenti tensioni con l’Ue e la Danimarca. Insomma, tutto risolto o no? Può sembrare una domanda retorica, ma non lo è, perché, a dispetto dei proclami di Rutte, la realtà sembra essere ben distante e, soprattutto, ancora tutta in salita, visto che il governo di Copenhagen la pensa molto diversamente. “Il segretario generale della Nato non ha il mandato di negoziare per conto della Groenlandia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

