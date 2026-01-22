groenlandia rutte annuncia il raggiungimento di un accordo quadro tra usa e ue per congelare la crisi

Il primo accordo tra Stati Uniti e Unione europea sulla Groenlandia, mediato dalla Nato, segna il risultato di mesi di negoziati. Rutte ha annunciato il raggiungimento di un’intesa per congelare la crisi nella regione, in un contesto di tensioni crescenti. La soluzione proposta mira a stabilizzare la situazione e a favorire una cooperazione più stabile tra le parti coinvolte.

Dopo mesi di tensioni e in modo del tutto inatteso, con una trattativa mediata dalla Nato, è arrivato l’accordo quadro tra Stati Uniti e Unione europea sulla Groenlandia. Malgrado i toni euforici usati da tanti per darne notizia, questo patto assomiglia più a una tregua diplomatica che a una soluzione definitiva e duratura. Infatti ci sono voluti molti giorni di trattative riservate, con il segretario generale del Patto atlantico Mark Rutte che, non senza difficoltà, è riuscito a costruire una cornice negoziale capace di disinnescare l’escalation voluta da Donald Trump e che rischiava di trasformarsi in una crisi aperta tra alleati. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

