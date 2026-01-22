Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato un progresso nelle trattative sulla Groenlandia, includendo la NATO in un possibile accordo. Dopo settimane di tensioni e minacce di dazi, Trump ha deciso di ritirare le sue intemperanze e di avviare un dialogo più approfondito. La Danimarca ha ribadito che nessun accordo si farà senza il suo consenso, sottolineando le delicate questioni sovrane coinvolte.

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato di essere arrivato al “ progetto di un futuro accordo ” sulla Groenlandia dopo alcuni colloqui con la Nato, facendo marcia indietro sulla minaccia di imporre dazi ai paesi europei che si erano opposti alle sue ambizioni territoriali. L’annuncio, diffuso sui social media, ha segnato una svolta inattesa in settimane di tensioni che hanno messo a dura prova l’alleanza transatlantica. Parlando dal World Economic Forum di Davos, in Svizzera, Trump ha dichiarato che il possibile accordo potrebbe riguardare i diritti minerari e la cooperazione europea sul progetto Golden Dome, un sistema di difesa missilistica. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Groenlandia, Trump ritira le minacce e annuncia un accordo con la NATO. La Danimarca: “Nessun accordo senza di noi”

L’Ue a Trump: “Groenlandia parte della Nato, confini inviolabili”. Ma il tycoon lavora ad accordo senza la DanimarcaL’Unione Europea ha ribadito che la Groenlandia è parte integrante del suo territorio e che i confini devono rimanere inviolabili, rivolgendosi a Donald Trump.

Groenlandia, Trump annuncia la svolta: “Accordo quadro con la Nato, niente dazi”Durante il World Economic Forum di Davos, Donald Trump ha annunciato un accordo quadro con la NATO e la sospensione dei dazi commerciali.

Groenlandia contesa. Trump: “La compro”. Ue: “È della Danimarca”

Argomenti discussi: Groenlandia, l’UE esclude per ora misure contro gli USA; Trump: i leader europei non opporranno troppa resistenza sulla Groenlandia - Macron a Trump: Non capisco cosa stai facendo sulla Groenlandia. Poi gli propone un G7 giovedì a Parigi; Dazi a chi si oppone all’annessione. La minaccia di Trump; Paura dei dazi di Trump? L'esercito tedesco si ritira dalla Groenlandia.

Groenlandia, Trump ritira la minaccia dei dazi e preannuncia un accordoIl presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato il ritiro della minaccia di dazi doganali nei confronti di otto Paesi europei ... dire.it

Davos, Trump ritira la minaccia dei dazi e annuncia un accordo con l’UEGroenlandia, Trump ritira la minaccia dei dazi e preannuncia un accordo. La decisione al termine di una riunione definita dal presidente Usa molto produttiva a Davos. corrierenazionale.it

La retromarcia di #Trump sulla #Groenlandia: ecco cosa ha detto il presidente Usa rispondendo a una domanda della giornalista di Cnn a #Davos26 - facebook.com facebook

Trump esclude l’opzione militare in Groenlandia: la deterrenza funziona. Ora s’apre negoziato rischioso. Di @paolapeduzzi x.com