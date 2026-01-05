Roma ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Mohamed Seck, che rimarrà con i giallorossi fino al 2027. Il contratto del giovane talento del vivaio è stato prolungato, con un’opzione per ulteriori due anni a favore del club. Questa decisione conferma l’interesse della Roma nel valorizzare i propri giovani e consolidare il proprio settore giovanile.

La Roma blinda uno dei profili più interessanti del proprio vivaio. È ufficiale il rinnovo di contratto di Mohamed Seck, che ha prolungato l’accordo con il club giallorosso fino al 2027, con opzione per altre due stagioni a favore della società. Classe 2006, difensore italo-senegalese, Seck è arrivato nel settore giovanile romanista nel gennaio 2024 e si è rapidamente imposto come punto fermo della Roma U20, diventando una delle colonne del reparto arretrato. Il rinnovo conferma la fiducia del club nel percorso di crescita del giocatore, considerato un asset importante in prospettiva futura. La Roma continua così a investire sul proprio patrimonio giovane, assicurandosi continuità e margine di sviluppo su uno dei profili più promettenti della cantera giallorossa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, ufficiale il rinnovo di Seck: contratto fino al 2027

Leggi anche: Juventus Women, rinnovo per Barbara Bonansea: contratto fino al 2027 per la bianconera. Il comunicato ufficiale del club

Leggi anche: Roma, Mancini: “Il campionato è lungo. Rinnovo? Ho un contratto fino al 2027”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Roma, Seck rinnova fino al 2027. E c'è un'opzione a favore del club: tutti i dettagli - A testimoniarlo è quanto comunicato poco fa dal club giallorosso sui propri profili social e sul. tuttomercatoweb.com