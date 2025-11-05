Juventus Women rinnovo per Barbara Bonansea | contratto fino al 2027 per la bianconera Il comunicato ufficiale del club
Juventus Women, la numero 11 prolunga il contratto. Bonansea, autrice del primo gol della storia del club, rinnova con passione. Si prosegue, ancora una volta, insieme. Barbara Bonansea continuerà a vestire la maglia della Juventus Women: è arrivata l’ufficialità del prolungamento del suo contratto. Come comunicato dal club, è infatti scattata l’opzione di rinnovo che estende l’accordo fino al 30 giugno 2027. Un legame che, stagione dopo stagione, continua a rinnovarsi con la stessa passione del primo giorno. Da più di otto anni Bonansea rappresenta una presenza costante per la squadra. È un punto di riferimento tecnico e umano per tutto il gruppo: con la sua “esperienza, la sua determinazione e la sua capacità di incidere nei momenti che contano, è diventata parte integrante dell’identità del Club”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
