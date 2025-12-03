Dalla Commissione via libera al piano installazioni di nuove antenne per la telefonia mobile

Riminitoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La 3ª Commissione Consiliare Territorio-Ambiente-Mobilità ha espresso questa mattina parere favorevole su due importanti progetti per lo sviluppo infrastrutturale della città: il Piano comunale per gli impianti di telefonia mobile 2026 e la realizzazione del nuovo sottopasso ciclopedonale sulla. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

dalla commissione via libera al piano installazioni di nuove antenne per la telefonia mobile

© Riminitoday.it - Dalla Commissione via libera al piano installazioni di nuove antenne per la telefonia mobile

Altre letture consigliate

commissione via libera pianoListe d’attesa. Dalle Regioni primo via libera al nuovo Piano nazionale 2025-2027 ma con cinque condizioni vincolanti - La Commissione Salute approva lo Schema di Intesa sul Piano Nazionale di Governo delle Liste d’Attesa 2025- Segnala quotidianosanita.it

Bruxelles promuove l’Italia sul PNRR: via libera alla rata da 12,8 miliardi - Certificato il raggiungimento dei 32 obiettivi: il totale incassato sale a 153 miliardi. energiaoltre.it scrive

commissione via libera pianoTelefonia mobile. Nuovo piano comunale tra nuove e potenziali installazioni - Via libera dalla commissione comunale al piano comunale delle installazioni degli impianti per la telefonia mobile, che traccia la programmazione per il prossimo anno. Segnala msn.com

Lombardia, via libera alla revisione del Piano territoriale regionale - Lobati (FI), presidente Commissione Territorio: "La cornice entro cui immiaginiamo, progettiamo e vediamo la Lombardia di domani". Scrive affaritaliani.it

commissione via libera pianoPnrr, via libera della Commissione Ue all’ottava rata da 12,8 miliardi di euro - A riferirlo è Palazzo Chigi in una nota, nella quale si sottolinea come con la valutazione positiva di Bruxelles venga “certificato il pieno ed effettivo conseguimento dei trentadue obiettivi previsti ... Scrive tg24.sky.it

commissione via libera pianoCarrefour Italia comprata da NewPrinces, via libera dalla Commissione Ue: cosa succede ora - Leggi su Sky TG24 l'articolo Carrefour Italia comprata da NewPrinces, via libera dalla Commissione Ue: cosa succede ora ... Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Commissione Via Libera Piano