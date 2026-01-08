Roma | M5s per edilizia residenziale pubblica Villa Gordiani serve piano straordinario interventi

A Villa Gordiani, le abitazioni popolari richiedono un intervento urgente per migliorare le condizioni dell'edilizia residenziale pubblica. È essenziale avviare un piano straordinario che garantisca interventi tempestivi e concreti, per rispondere alle esigenze dei residenti e migliorare la qualità della vita nel quartiere. La priorità è agire prontamente per assicurare interventi efficaci e duraturi.

Per le abitazioni popolari situate a Villa Gordiani è fondamentale attuare un piano straordinario di interventi, e questo deve avvenire immediatamente. Questa è la posizione espressa dal Movimento 5 Stelle, una posizione che trova pieno supporto anche da parte del Municipio V, il quale ha approvato la mozione che abbiamo presentato riguardo a questa problematica. A dichiararlo sono stati in una nota congiunta Linda Meleo, capogruppo del M5S in Assemblea Capitolina, Mario Meuti, capogruppo del M5S nel Municipio V, insieme al Gruppo Territoriale M5S del Municipio V. "L'amministrazione capitolina è chiamata a prestare attenzione alle segnalazioni che da anni provengono dai cittadini, affrontando e risolvendo i problemi strutturali, le infiltrazioni d'acqua e le condizioni di insalubrità che affliggono questi edifici di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP).

