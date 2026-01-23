Elezioni a Roma la Lega propone Antonio Maria Rinaldi come candidato sindaco

La Lega ha annunciato Antonio Maria Rinaldi come candidato sindaco del Centrodestra per le prossime elezioni amministrative a Roma. La scelta mira a presentare un’alternativa credibile e competente per la guida della città, offrendo ai cittadini una proposta concreta per il futuro amministrativo della capitale.

L’annuncio è arrivato in apertura della tre giorni del partito in Abruzzo “Idee in Movimento”. Dalla Lega assicurano: "C'è già una squadra forte e pronta a governare Roma" La Lega propone Antonio Maria Rinaldi come candidato sindaco del Centrodestra in vista delle prossime elezioni amministrative a Roma. “Nelle prossime settimane – spiega la Lega in una nota - ci sarà occasione per parlarne con gli alleati della coalizione di centrodestra, la Lega mette a disposizione come candidato sindaco il profilo di Antonio Maria Rinaldi, economista, già europarlamentare e profondo conoscitore del territorio romano e dei suoi problemi.🔗 Leggi su Romatoday.it

