Roma emergenza a sinistra | Methalie del Tolosa nel mirino

Roma cerca un rinforzo per la fascia sinistra. Con Angelino ancora in fase di recupero e Tsimikas destinato a lasciare il prestito, la società intensifica le operazioni di mercato. L’obiettivo è trovare un laterale che possa offrire affidabilità, spinta e continuità, rispondendo alle esigenze tattiche e di prospettiva del team. La priorità resta quella di consolidare il reparto e garantire maggiore copertura nel ruolo.

La Roma accelera sul mercato per risolvere l’emergenza sulla fascia sinistra. Con Angelino ancora lontano dal pieno recupero e Tsimikas destinato a chiudere il prestito non appena arriverà un rinforzo nel ruolo, la dirigenza giallorossa ha individuato come priorità l’acquisto di un laterale a tutta fascia, in grado di garantire spinta, continuità e prospettiva. Il dossier è aperto da giorni e nelle ultime ore è emerso con forza un profilo giovane ma già strutturato, seguito anche fuori dall’Italia. Methalie, identikit e valutazione. Tra i nomi finiti sul tavolo di Trigoria c’è Dayann Methalie, classe 2006 di proprietà del Tolosa.🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma, la fascia sinistra resta un cantiere: Fortini nel mirinoRoma prosegue il lavoro sul campo, concentrandosi su quei settori della squadra ancora in fase di consolidamento.

Uscite d’emergenza nel mirino: locale chiusoLa Polizia di Stato ha disposto la chiusura temporanea di un locale notturno a Castelfidardo, in provincia di Ancona, per un periodo di 15 giorni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Zaniolo si opera! Emergenza Roma in attacco: gli indisponibili dopo la 20ª di Serie A; Problemi per Angelino e Tsimikas in partenza: cosa succede per la fascia sinistra della Roma; Alleanza Verdi Sinistra: Sanità al collasso, scorporare il piano di rientro dal bilancio della Regione; La Roma non si ferma: contatti per Fortini e Dragusin.

Problemi per Angelino e Tsimikas in partenza: cosa succede per la fascia sinistra della RomaLo spagnolo è stato debilitato da una bronchite asmatica e non gioca titolare da settembre, il greco può tornare al Liverpool. Massara lavora su più opzioni per un nuovo esterno mancino ... romatoday.it

L’emergenza continua: Wesley out, Soulé c’èVerso Roma-Sassuolo, ben cinque i primavera convocati da Gasperini: ci sono Lulli, Mirra, Bah, Romano e Arena. Baldanzi non recupera ... ilromanista.eu

Ho sollecitato Roma a inserire nel decreto delle procedure d’emergenza rapide per accelerare la ricostruzione, avvertendo che i ritardi burocratici potrebbero amplificare i danni economici. Contano le risorse, ma conta ancora di più come vengono impiegate! - facebook.com facebook

#Roma, nuova emergenza per #Gasperini: #Pellegrini fuori un mese x.com