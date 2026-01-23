Roma | corruzione e falsita’ ideologica in uffici genio civile 3 persone ai domiciliari

Nel contesto degli uffici dell’area genio civile di Roma Città metropolitana, è stato scoperto un sistema di corruzione e falsità ideologica. L’indagine ha portato all’arresto di tre persone, che si trovano ora agli arresti domiciliari. L’inchiesta, condotta sotto la supervisione della Regione Lazio, evidenzia problematiche legate alla trasparenza e alla gestione delle risorse pubbliche.

Un articolato sistema corruttivo è stato smascherato negli uffici dell’area genio civile di Roma Città metropolitana, sotto la direzione regionale lavori pubblici e infrastrutture della Regione Lazio. I Carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Roma Eur, su delega della Procura della Repubblica di Roma, hanno eseguito un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale capitolino, che ha disposto gli arresti domiciliari per tre persone gravemente indiziate, a vario titolo, di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, uso abusivo di sigilli e strumenti veri, falsità materiale e ideologica commessa da un pubblico ufficiale, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, accesso abusivo a sistemi informatici o telematici, ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

