Corruzione negli uffici del Genio Civile di Roma | soldi in cambio di concessioni edilizie e sanatorie

È emerso un sistema di corruzione presso gli uffici del Genio Civile di Roma, attraverso il quale venivano ottenute concessioni edilizie e sanatorie in cambio di denaro. Questa vicenda evidenzia problematiche legate alla trasparenza e all’etica nelle procedure amministrative relative all’edilizia pubblica. La vicenda rappresenta un esempio di come la corruzione possa influenzare il corretto funzionamento degli uffici pubblici e delle pratiche urbanistiche.

Un sistema corruttivo per ottenere autorizzazioni e concessioni edilizie negli uffici del Genio Civile. Soldi in cambio di permessi. Tre le persone finite in manette, fra cui un funzionario e un dipendente della Regione Lazio.Corruzione negli uffici del Genio CivileSono stati i carabinieri del.🔗 Leggi su Romatoday.it

Roma. Genio Civile. Sistema corruttivo con rilascio illecito di concessioni edilizie, autorizzazioni sismiche, sanatorie, collaudi… I Carabinieri pongono agli arresti domiciliari tre personeA Roma, le forze dell’ordine hanno eseguito arresti domiciliari nei confronti di tre persone coinvolte in un sistema corruttivo presso il Genio Civile.

Garante della Privacy indagato per peculato e corruzione, perquisizioni negli uffici a RomaIl presidente del Garante della Privacy, Pasquale Stanzione, è al centro di un’indagine della Procura di Roma per sospetti di peculato e corruzione.

La Finanza negli uffici del Garante Privacy: il collegio indagato per corruzione e peculatoSotto la lente della procura capitolina anche le spese di rappresentanza dei componenti dell’Authority. I reati ipotizzati sono corruzione e peculato ... editorialedomani.it

Peculato e corruzione, la Gdf piomba negli uffici del Garante della Privacy: indagati il presidente e gli altri membri dell’autoritàLa notizia data anche da Sigfrido Ranucci che con Report aveva sollevato il caso sulle spese di rappresentanza del Collegio e sulla mancata sanzione nei confronti di Meta ... lasicilia.it

Trapani, spaccio in carcere e corruzione: 13 arresti nell' operazione Nirvana Un'operazione dei Carabinieri di Trapani, denominata "Nirvana", ha portato a 13 arresti, di cui 9 in carcere, 3 agli arresti domiciliari e 1 misura interdittiva dai pubblici uffici Il provvedi facebook