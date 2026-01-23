Roma Genio Civile Sistema corruttivo con rilascio illecito di concessioni edilizie autorizzazioni sismiche sanatorie collaudi… I Carabinieri pongono agli arresti domiciliari tre persone

A Roma, le forze dell’ordine hanno eseguito arresti domiciliari nei confronti di tre persone coinvolte in un sistema corruttivo presso il Genio Civile. L’indagine riguarda il rilascio illecito di concessioni edilizie, autorizzazioni sismiche, sanatorie e collaudi, evidenziando un tentativo di alterare procedure amministrative e normative. Le attività investigative sono state condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Eur, su delega della Procura della Repubblica.

Cronache Cittadine ROMA – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Eur che, su delega della Procura della Repubblica di

