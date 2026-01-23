Roma | controlli alle Torri e alla Borghesiana 12 arresti

Nella periferia est di Roma, la polizia di Stato ha condotto operazioni mirate tra Tor Bella Monaca, Borghesiana e Torre Maura, portando all’arresto di 12 persone. Le attività, svolte attraverso controlli, appostamenti e blitz, hanno colpito le principali piazze di spaccio della zona, contribuendo alla sicurezza e al contrasto della criminalità locale.

Grazie a una serie di blitz, appostamenti e servizi mirati, la polizia di Stato ha effettuato l’arresto di 12 individui nella periferia Est di Roma, colpendo le principali piazze di spaccio situate tra Tor Bella Monaca, la Borghesiana e Torre Maura. Di queste persone, dieci sono state arrestate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, una per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, e un’altra per furto aggravato. Gli arresti legati alla droga si sono concentrati principalmente nella zona di Tor Bella Monaca, dove diversi giovani sono stati colti in flagranza di reato durante lo scambio di droga per denaro. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Roma: controlli in zona Termini contro microcriminalita’, cinque arresti e 12 denunceA Roma, nelle zone intorno alla stazione Termini, sono stati effettuati controlli mirati per contrastare la microcriminalità.

