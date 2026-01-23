Il 30 gennaio a Roma, presso Trenta Formiche, si svolge la festa di lancio di

Cosa: La festa di lancio “Enter the Oblivion”, anticipazione della fiera dedicata all’irrazionale.. Dove e Quando: Trenta Formiche (Via del Mandrione 3, Roma), venerdì 30 gennaio dalle ore 20:00.. Perché: Un’esperienza ibrida che fonde giochi di ruolo narrativi, performance digitali surreali e musica elettronica ipnotica.. Venerdì 30 gennaio, gli spazi sotterranei e vibranti del Trenta Formiche accolgono un evento che promette di scardinare le convenzioni della classica serata romana. Enter the Oblivion non è semplicemente una festa, ma un vero e proprio rito di passaggio, un’apertura ufficiale del percorso che condurrà alla seconda edizione di Oblivion – Fiera del libro, del fumetto e dell’irrazionale. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Rito, Gioco e Trance: Arriva Enter the Oblivion

Leggi anche: Nuovo inizio per la rassegna “Partiture”, al centro Z? arriva la trance da sofà di Lorenzo Senni

Leggi anche: Freak Film Festival 2025, al Baretti la rassegna "Enter the glitch"

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Il Gioco delle Coppie: Un segreto custodito nell'argilla. Questo San Valentino vi proponiamo un rito speciale, tra arte e sentimento. Non creerete solo un oggetto, ma uno scrigno per le vostre emozioni. Come funziona il nostro gioco Vieni a scoprirlo!! Sabat facebook