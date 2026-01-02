Nuovo inizio per la rassegna Partiture al centro Z? arriva la trance da sofà di Lorenzo Senni

Sabato 3 gennaio alle 21.30, al centro Z, prende il via la nuova stagione di “Partiture”, rassegna dedicata ai linguaggi più innovativi e sperimentali della musica contemporanea. Per questa prima tappa, Lorenzo Senni, artista e produttore milanese noto per il suo approccio unico alla trance da sofà, propone un’esperienza sonora che unisce sperimentazione e introspezione. Un’occasione per esplorare nuove frontiere musicali in un contesto di ricerca culturale e artistica.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.