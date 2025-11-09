Freak Film Festival 2025 al Baretti la rassegna Enter the glitch

Sabato 15 novembre 2025 dalle ore 16:00 alle ore 21:40 circa, al CineTeatro Baretti di Torino (Via Giuseppe Baretti 4 – 10125), si terrà la rassegna Enter the glitch. In continuità con l’anteprima italiana di The People’s Joker, proiettato nella giornata di apertura del festival, i tre film che. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Kenobit ospite al Freak Film Festival 2025: dj set al Lombroso16 - Dopo la proiezione del film d’apertura The People’s Joker (Vera Drew, 2022) al CineTeatro Baretti, la prima giornata del Freak Film Festival 2025, Venerdì 14 novembre, si concluderà con il Dj set di K ... Lo riporta torinotoday.it

Il primo "Bodies party" al Freak Film Festival 2025: dj set di Hi-Jinks al Lombroso 16 - Dopo la conclusione del concerto di Sillyelly, la seconda giornata del Freak Film Festival 2025, Sabato 15 novembre, si chiuderà con il primo appuntamento del Digital Underground Party "Bodies", una s ... Riporta torinotoday.it

Freak Show Horror Film Festival - Academy Awards, USA BAFTA Awards Berlin International Film Festival Cannes Film Festival Critics Choice Awards Directors Guild of America, USA Film Independent Spirit Awards Golden Globes, USA Grammy ... Segnala imdb.com