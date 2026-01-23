Ristrutturazione stadio Arechi perplessità e dubbi arrivano al consiglio regionale | presentata un’interrogazione

Il ripristino dello stadio Arechi di Salerno ha sollevato dubbi e perplessità tra i tifosi e nelle istituzioni. In risposta, il consigliere regionale Roberto Celano ha presentato un’interrogazione al presidente della giunta regionale Roberto Fico, chiedendo chiarimenti su risorse, tempi di realizzazione e copertura dei costi stimati in circa 140 milioni di euro. La questione riguarda la trasparenza e la pianificazione di un intervento di grande rilevanza per la comunità locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Quali sono le risorse concretamente destinate alla copertura dei costi di circa 140 milioni relativi al ripristino dello stadio Arechi di Salerno? Quali sono i tempi previsti per l’avvio e il completamento degli stessi? È quanto ha chiesto, questa mattina, in un’interrogazione al presidente della giunta regionale Roberto Fico, il consigliere regionale Roberto Celano, dando voce nel suo atto, alle perplessità e dubbi che stanno nutrendo i tifosi. Il cantiere infatti avviato il 21 novembre sembra essere fermo, mentre nel resto d’Italia e soprattutto nelle altre nove sedi candidate ad ospitare gli europei 2032 è corsa contro il tempo per l’adeguamento degli impianti sportivi, (lo stadio Arechi è citato in un articolo di Calcio e Finanza) anche alla luce delle nuove richieste del governo, come i tornelli elettronici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

